До списку потрапили організації, повʼязані з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

Міністерство торгівлі США планує запровадити експортні обмеження проти 120 організацій із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Радіо Свобода, документ зʼявився на сайті Федерального реєстру США, його публікацію заплановано на 7 квітня.

До списку потрапили організації, повʼязані з оборонним, аерокосмічним та морським секторами. Серед них Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань, Моселектронпроект, суднобудівний завод "Звезда", Центральний аерогідродинамічний інститут імені Жуковського та інші.

Крім того, до списку включено підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому та внутрішні війська МВС Білорусі.

Згідно з документом, ці структури "діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Раніше американська влада анонсувала, що організації з санкційного списку не зможуть отримувати передові американські технології без ліцензії, в отриманні якої у більшості випадків їм буде відмовлено.

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