Надворі 2025 рік, і Microsoft починає рік, нагадуючи всім, що підтримка Windows 10 закінчується цього року. "Смерть" найпопулярнішої операційки призначена на 25 жовтня.

Після цієї дати користувачі зіткнуться з вибором: перейти на Windows 11, продовжити користуватися старою ОС на свій страх і ризик або придбати платну підтримку ESU. Але і тут є нюанс: купити таку підтримку можна буде лише на один рік.

У зв'язку з цим Microsoft закликає користувачів якомога швидше перейти на нову ОС і каже, що 2025 рік стане "роком оновлення ПК до Windows 11". У компанії нескромно заявляють, що перехід на Windows 11 2025 році буде важливішим, ніж купівля нового телевізора чи смартфона, пише The Verge.

Microsoft була змушена відкласти випуск проривної ШІ-функції Recall, яка запам'ятовує всі дії користувача. Директор з маркетингу для споживачів Microsoft Юсуф Мехді зазначає, що передові інновації в області ШІ будуть реалізовані саме на базі Windows 11.

Microsoft ще навесні 2023 року оголосила про завершення випуску контентних оновлень для Windows 10. Попри це, десятка, навіть два роки потому, залишається найпопулярнішою системою і в 2025-му встановлена на 62% ПК по всьому світу. Причому за останні місяці частка 10-ки навіть зросла на кілька відсотків.

Microsoft постійно вдосконалює Windows 11, роблячи її більш привабливою для звичайних користувачів і корпоративних клієнтів. Наприкінці грудня 2024 року компанія таки дозволила встановлювати нову ОС на несумісні ПК. А раніше у вересні W11 стала найпопулярнішою ОС у Steam.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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