Напередодні Windows 11 вперше обігнала "десятку" і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС.

Microsoft офіційно визначила найстабільнішу і найнадійнішу збірку ОС Windows на сьогодні. Як повідомила компанія у своєму блозі, таким релізом є версія Windows 11 24H2.

Вибір було зроблено на основі збору телеметричних даних за липень 2025 року. Порівняно з Windows 10 версії 22H2, яка раніше вважалася однією з найстабільніших ОС від Microsoft, нова збірка демонструє на 24% менше збоїв і критичних помилок BSoD.

Інженери, дизайнери та дослідники тісно співпрацювали, щоб домогтися цих поліпшень, заявили в Microsoft. Їхні зусилля зробили Windows 11 24H2 "найкращим варіантом для повсякденної експлуатації".

Відео дня

В мережі заяви Microsoft викликали хвилю критики. Користувачі нагадали, що щомісячні оновлення Windows 11 нерідко розв'язують одні проблеми, але при цьому породжують нові. Наприклад, апдейти декілька разів порушували нормальну роботу "Панелі завдань" і "Провідника", а також USB-девайсів.

Згідно з даними ресурсу StatCounter, у червні 2025 року Windows 11 уперше обігнала Windows 10 і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС – майже за 4 роки з моменту релізу. Користувачі переходять на актуальну ОС, оскільки до кінця підтримки десятки залишилося менше ніж 100 днів.

Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows через 40 років прощається із синім екраном смерті – замість нього в ОС з'явиться чорна версія без сумного смайлика і QR-коду.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

Вас також можуть зацікавити новини: