До кінця підтримки 10 "вінди" залишилося всього 3 місяці.

Windows 11 стала найбільш використовуваною операційною системою від Microsoft, вперше обігнавши Windows 10. Це сталося на тлі наближення кінця підтримки "десятки", яка завершиться 14 жовтня.

У цьому можна переконатися на сайті Statcounter. Наразі частка Windows 11 дорівнює 51.77%.

З моменту релізу Windows 11 у 2021 році, її частка зростала доволі повільно, багато користувачів не поспішали переходити через вимоги до обладнання та спірні зміни в інтерфейсі.

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Однак поступове зростання пояснюється тим, що з 2021 року всі нові ноутбуки і ПК поставляються з Windows 11, а Windows 10 вже офіційно не встановлюється.

Додатковий поштовх дає і той факт, що Microsoft припинить випуск оновлень безпеки для Windows 10 через кілька місяців. Є можливість отримати продовжену підтримку на рік безкоштовно, але потім вона стане платною.

При цьому все ще залишаються користувачі старіших версій, наприклад, Windows 7 і 8.1, але це переважно корпоративний сегмент, де використовуються окремі канали оновлень.

Для звичайних користувачів подальше використання Windows 10 без патчів безпеки не рекомендується.

Раніше ми розповідали, як легко і швидко оптимізувати Windows 11, щоб комп'ютер не гальмував. Рекомендується видалити непотрібні компоненти, виставити найкращі налаштування персоналізації, а також відключити процеси, які шпигують за комп'ютером і "жеруть" ресурси.

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