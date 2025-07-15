Поки що функція доступна тільки в інсайдерській збірці, реліз у стабільній версії очікується у 2025 році.

Корпорація Microsoft почала тестувати нову функцію в Windows 11, яка поліпшить час автономної роботи пристрою. Це адаптивний режим енергозбереження – Adaptive Energy Saver.

На відміну від звичного "Енергозбереження", яке активується, коли рівень заряду батареї падає нижче 20% (за замовчуванням), нова функція вмикатиметься автоматично навіть за повного заряду, якщо система вважатиме це доречним, пише The Verge.

Microsoft обіцяє, що адаптивний режим не знижує яскравість екрана і не створить дискомфорту. Замість цього він обмежить фонову активність маловажних додатків і процесів, щоб продовжити час роботи ноутбука протягом дня без явних втручань.

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Функція вже з'явилася в тестовій збірці 26002 для учасників програми Windows Insider, реліз у стабільній версії Windows 11 очікується до кінця року. Працює вона тільки на пристроях з акумулятором – тобто на ноутбуках, планшетах і портативних ПК.

Як УНІАН уже писав, Windows 11 уперше обігнала Windows 10 і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС – майже за чотири роки з моменту релізу. Зараз операційка встановлена на понад 700 млн пристроїв: це 52% ринку, тоді як частка Windows 10 трохи більша за 45%.

Це сталося на тлі наближення кінця підтримки "десятки", яка завершиться вже 14 жовтня. Це означає, що система більше не отримуватиме оновлень, які передбачають виправлення помилок і надають доступ до нових функцій.

Раніше ми розповідали про найшвидший спосіб оптимізації Windows 11: видаляємо непотрібні компоненти та вимикаємо все непотрібне після установки.

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