Понад 10 тисяч "Старлінків" відправлять в Україну вже в найближчі місяці.

Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам.

Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова, понад 10 тисяч "Старлінків" відправлять вже в найближчі місяці.

Він додав, що SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми, зокрема, під час останнього блекауту в Україні він моментально відреагував і зрозумів ситуацію.

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Starlink в Україні - що відомо

Супутникова мережа Starlink стала важливим помічником для українських військових при виконанні поставлених завдань в умовах російської агресії. Вона також використовується в цивільних цілях.

У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України і ряду інших країн. Однак, 29 листопада стало відомо про те, що Starlink підвищує тарифи для українців. Починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.

30 листопада 2022 року Кабмін дозволив ввозити в Україну Starlink і запчастини для генераторів без мит і ПДВ.

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