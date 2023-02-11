Це допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури України від кібератак.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє Україні 60 млн доларів на посилення кібербезпеки.

Як повідомляє прес-служба Мінцифри, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із заступницею керівника USAID Ізобель Коулман, яка приїхала з візитом в Україну в супроводі посла США Бріджит Брінк.

"USAID познайомилась з роботою команди "Дії" із запуску послуг, їх розробки та реінжинірингу. Також оголосили про рішення надати додаткових 60 мільйонів доларів підтримки для зміцнення кібербезпеки країни", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що це допоможе уряду України зміцнити захист критичної інфраструктури від кібератак та посилити поточні ініціативи з цифрової трансформації, зокрема "Дію".

У прес-службі також відзначили, що USAID співпрацюватимуть з Новою Зеландією та Данією для зміцнення кібербезпеки України та підтримуватимуть партнерські відносини з країнами, які теж допомагають Україні. Α також USAID сприятиме розвитку цифрових інструментів та забезпеченню роботи державної інфраструктури.

Поширення "Дії": деталі

19 січня стало відомо, що Естонія запускає свій застосунок "mRiik" на базі української "Дії".

20 січня Федоров повідомив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України та підтримає розвиток "Дії" в інших країнах світу.

Понад 10 країн активно вивчають та планують запозичити досвід української "Дії", зазначив Федоров.

За словами міністра, USAID планує виділити 650 тис. доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку "Дія" на інші країни.

Крім того, USAID активно розробляє новий великий проект підтримки цифровізації України.

Станом на 6 лютого додаток "Дія" встановили 18,6 млн українців.