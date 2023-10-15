Смартфон отримає топовий екран і величезну батарею, але помітно подорожчає в порівнянні з OnePlus 11.

У грудні компанія OnePlus має представити свій новий флагман – OnePlus 12. Вже відомо ключові характеристики одного з головних девайсів 2023 року.

За даними авторитетних інсайдерів, ключовими нововведеннями OnePlus 12 стануть покращений дисплей, великий акумулятор і абсолютно нова камера. Водночас майбутній флагман може втратити свою головну фішку – доступний цінник.

Дисплей: OnePlus 12 отримає екран BOE – такий же, як у Oppo Find X6 Pro. Він має вищу пікову яскравість, ніж основні конкуренти, такі як Galaxy S23 Ultra та iPhone 15 Pro Max.

OnePlus 12 отримає екран BOE – такий же, як у Oppo Find X6 Pro. Він має вищу пікову яскравість, ніж основні конкуренти, такі як Galaxy S23 Ultra та iPhone 15 Pro Max. Батарея : вона збільшиться аж на 400 мАг в порівнянні з попередником і складе 5400 мАг.

: вона збільшиться аж на 400 мАг в порівнянні з попередником і складе 5400 мАг. Камера : нові фотосенсори 50+50+64+32 мегапікселів проти 50+48+32+16 Мп у OnePlus 11.

Однак ці три ключові вдосконалення зроблять OnePlus 12 помітно дорожчим за OnePlus 11, який стартував із 700 доларів. При цьому, за даними джерела, початкова версія матиме 16/256 ГБ пам'яті замість 8/128 ГБ, що теж відобразиться на ціні.

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Точна ціна не згадується, але нещодавно інші виробники, в тому числі Apple і Google, підняли ціни на свої головні флагмани на $100.

Також OnePlus до кінця 2023 року випустить свій перший складний смартфон OnePlus Open. Він буде виконаний у форм-факторі книжки і отримає процесор Snapdragon 8 Gen 2, а коштувати буде близько 1600 доларів.

На початку цього року OnePlus випустила свій перший планшет – і це справжній "вбивця" iPad. З головних фішок: незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

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