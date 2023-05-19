З головних фішок – незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

Компанія OnePlus через кілька місяців після анонсу оголосила про початок продажів свого першого в історії планшета. Спершу OnePlus Pad був китайським ексклюзивом, а тепер дістався до Європи.

Візуально апарат схожий на iPad Pro – здоровий 11.6-дюймовий IPS-екран з відносно тонкими рамками, плоскі торці, кнопки включення і регулювання гучності знаходяться збоку. Все це упаковано в корпус з алюмінієвого сплаву.

Але ззаду пристрій OnePlus ні з чим не переплутаєш: модуль основної камери на 13 Мп знаходиться не збоку, а по центру у великому круглому отворі. Фронтальну 8-Мп камеру взагалі не видно – нона замаскована під рамкою.

Відео дня

OnePlus Pad отримав спритний процесор MediaTek Dimensity 9000, 8/128 Гбайт пам'яті в базі і батарею на 9510 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт, яка за годину заповнює 90% заряду. У режимі перегляду відео виробник обіцяють до 14.5 години автономної роботи, а в режимі очікування – до місяця.

Планшет пропонується тільки в одній версії, в кольорі Halo Green, з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш-пам'яті. У Європі за нього просять 499 євро (близько 19 000 грн), фірмовий стилус і чохол-клавіатуру потрібно буде докуповувати окремо.

Нові iPad Pro 2024 будуть дорожче за MacBook Pro

Раніше стало відомо, що нові планшети Apple подорожчають на 80% – все через перехід на OLED-екрани. За словами джерела, Apple оцінює базову 11-дюймову версію iPad Pro з OLED в $1500, а 13-дюймову – $1800.

Зазначається, що впровадження OLED-дисплеїв в iPad Pro дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Перші iPad з OLED-дисплеями вийдуть навесні 2024 року.

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