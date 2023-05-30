У нову бета-версію месенджера впровадили можливість трансляції екрана. Найближчим часом її зможуть оцінити всі охочі.

У месенджері WhatsApp з'явилася можливість демонструвати свій екран співрозмовнику. Щоправда, поки в бета-версії програми для Android, але скоро ця можливість стане доступна і для всіх.

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, в новій бета-версії месенджера тепер можна ділитися своїм екраном зі співрозмовником під час відеодзвінка. Ця функція дозволить в режимі реального часу показувати все, що відбувається на екрані вашого смартфона або планшета.

Користувач зможе активувати цю функцію, натиснувши на новий значок, розташований у вікні управління викликам. Після цього все, що відбувається на екрані, буде записано і відправлено в чат співрозмовнику.

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Поки невідомо, коли ця функція з'явиться в стабільній версії WhatsApp для iOS і Android, але бета додатки публічна, тому довго чекати напевно не доведеться.

Що нового у WhatsApp у 2023 році

Раніше WhatsApp дозволив редагувати нещодавно надіслані повідомлення та захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що до кінця літа в WhatsApp додадуть канали за аналогією з Telegram, а дизайн клієнта для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.

Також УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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