Петиції можуть стосуватися будь-якого питання, яке належить до компетенції Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та їхніх структурних підрозділів.

У застосунку "Київ Цифровий" додали нову функцію. Відтепер користувачі зможуть голосувати за електронні петиції.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проєкти Громадського бюджету і дерусифікацію. Оновлюйте "Київ Цифровий" і беріть участь в житті столиці", - написав керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Відтепер у застосунку "Київ Цифровий" користувачі зможуть переглядати вже опубліковані на сайті КМДА петиції та ознайомитися з детальною інформацією про них. Також користувачі зможуть голосувати за ту чи іншу петицію й слідкувати за прогресом тих ініціатив, які підтримують.

"Крім того, за допомогою міського застосунку користувачі можуть долучати друзів до збору підписів. Можна поділитися посиланням на петицію чи надати QR-код для сканування. Просканувавши QR-код камерою смартфона, користувачі одразу опиняться на екрані з деталями петиції та зможуть підписати її. Тим, хто не зареєстрований у застосунку, потрібно буде спочатку завантажити його. Після авторизації вони автоматично потраплятимуть на сторінку сервісу", - додали у КМДА.

Електронні петиції можуть стосуватися будь-якого питання, яке належить до компетенції Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та їхніх структурних підрозділів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у "Дії" почали тестування документів англійською.

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