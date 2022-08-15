У міському застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
"Для цього підключіть нагадування в налаштуваннях застосунку. За годину до початку комендантської години ми нагадаємо, що потрібно поквапитися додому", – зазначив Оленич.
Нагадаємо, наразі комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.
Як писав УНІАН, сьогодні Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 21 листопада 2022.
Зауважимо, на період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, встановлюється комендантська година.