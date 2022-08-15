Наразі проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.

У "Дії" почали бета-тестування шерингу авто та документів англійською.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців залучатися до тестування.

"З початку повномасштабної війни 9 млн українців виїхали за кордон. Тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном", - зазначив він.

Наразі проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.

"Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії — реєструйтеся. Також відновлюємо шеринг авто в Дії і хочемо протестувати роботу послуги. Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною", - йдеться у повідомленні міністра.

Нагадаємо, також тепер українці зможуть отримати довідку про доходи, необхідну для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидії.

Вас також можуть зацікавити новини: