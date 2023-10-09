Очікується, що нова система дебютує разом з флагманською серією Xiaomi 14.

Авторитетний китайський інсайдер під ніком Digital Chat Station запевняє, що MIUI 14 стане останньою версією фірмової оболонки Xiaomi для Android. Ба більше, її спадкоємець дебютує разом із серією смартфонів Xiaomi 14 вже у грудні.

Якщо вірити джерелам, нова операційна система виробника називатиметься MiOS. Восени 2022 року Xiaomi зареєструвала доменне ім'я mios.cn, з чого ЗМІ зробили висновок про назву спадкоємця. Однак чутки про майбутню заміну MIUI циркулюють в мережі вже кілька років.

Передбачається, що ОС Xiaomi стане для компанії тим, чим для Huawei стала Harmony OS – окремою екосистемою. Але цей перехід не пройде непомітно: користувачам доведеться перейти на нативні додаток виробника, оскільки Android-додатки більше не будуть підтримуватися.

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Серед однієї з ключових причин, чому Xiaomi готова попрощатися з Android, згадується сильна залежність від Google. Пошуковий гігант все активніше переслідує китайських виробників, і існує ризик, що одного дня Google може заборонити Xiaomi використовувати Android.

Інформація Digital Chat Station серпневій публікації Xiaomi, в якій згадується про нові функції MIUI 15 для смартфона Redmi K60 Extreme Edition. Серед них – оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності.

Паралельно Xiaomi готується до близького анонсу лінійки Xiaomi 14. Головною її фішкою стануть рекордно тонкі рамки - всього 1 мм. Також нові флагмани виробника отримають "найяскравіші екрани серед смартфонів на ринку".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що нові флагмани Xiaomi будуть оновлюватися довше. Першими смартфони зі збільшеною підтримкою стали Xiaomi 13T і 13T Pro.

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