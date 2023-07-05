Xiaomi 14 Pro отримає найтонші рамки серед усіх смартфонів / фото Ice Universe

Джерело поділилося свіжими подробицями про нові флагманські смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro, які повинні бути представлені в кінці листопада. В обох моделях будуть поліпшення щодо минулого покоління.

Відомий китайський Інсайдер Digital Chat Station дізнався, що звичайний Xiaomi 14 буде поставлятися з акумулятором місткістю 4860 мАг. Не обійдеться і без швидкої зарядки – потужність складе 90 Вт.

Водночас Pro-версію оснастять батареєю на 5000 мАг з зарядкою потужністю 120 Вт. Обидві моделі підтримуватимуть бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Для порівняння, Xiaomi 13 має батарею 4500 мАг (67 Вт), а Xiaomi 13 Pro – 4820 мАг (120 Вт). 

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Повинні оновити і начинку. Очікується, що смартфони будуть оснащені однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яка заснована на 4-нанометровому техпроцесі TSMC N4P і використовує архітектуру 1+5+2. Також серії Xiaomi 14 приписують просунуту камеру.

Xiaomi 14 Pro отримає найтонші рамки серед всіх смартфонів

Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм. Йдеться не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири. Наприклад, в новенькому iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

Інсайдер Ice Universe візуалізув, як це може виглядати.

Рендер Xiaomi 14 Pro

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. Її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а вийде вона в кінці року. 

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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