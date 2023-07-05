Нові флагмани будуть представлені в кінці цього року.

Джерело поділилося свіжими подробицями про нові флагманські смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro, які повинні бути представлені в кінці листопада. В обох моделях будуть поліпшення щодо минулого покоління.

Відомий китайський Інсайдер Digital Chat Station дізнався, що звичайний Xiaomi 14 буде поставлятися з акумулятором місткістю 4860 мАг. Не обійдеться і без швидкої зарядки – потужність складе 90 Вт.

Водночас Pro-версію оснастять батареєю на 5000 мАг з зарядкою потужністю 120 Вт. Обидві моделі підтримуватимуть бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Для порівняння, Xiaomi 13 має батарею 4500 мАг (67 Вт), а Xiaomi 13 Pro – 4820 мАг (120 Вт).

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Повинні оновити і начинку. Очікується, що смартфони будуть оснащені однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яка заснована на 4-нанометровому техпроцесі TSMC N4P і використовує архітектуру 1+5+2. Також серії Xiaomi 14 приписують просунуту камеру.

Xiaomi 14 Pro отримає найтонші рамки серед всіх смартфонів

Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм. Йдеться не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири. Наприклад, в новенькому iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

Інсайдер Ice Universe візуалізув, як це може виглядати.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. Її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а вийде вона в кінці року.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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