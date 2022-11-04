Акція діятиме до 2 грудня 2022 року.

Американська корпорація Apple заманює користувачів у свої стрімінгові сервіси та в рамках промо-кампанії роздає два місяці безкоштовної підписки у своєму онлайн-кінотеатрі Apple TV+.

Пропозиція актуальна для користувачів по всьому світу, в тому числі для жителів України. Єдина умова – відсутність дієвої оплаченої підписки Apple TV+.

Отримати подарунковий ваучер можна за цим посиланням. Акція діятиме до 2 грудня 2022 року.

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Детальніше про Apple TV+

Apple TV "плюс" – це стрімінговий сервіс на кшталт Netflix, але з ексклюзивним контентом від Apple. З моменту запуску у 2019 році там з'явилося чимало гідного матеріалу.

Під фільми та серіали створено дубляж і субтитри майже на 40-ка мовах, включаючи субтитри українською та російською мовами. Наприклад, сьогодні, 4 листопада, там відбудеться прем'єра фільму "Міст через озеро" (Causeway) з Дженіфер Лоуренс в головній ролі.

Раніше УНІАН писав, що Apple вирішила відкласти реліз нових Mac до 2023 року. Йдеться про оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro.

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