Рекомендації для тих, хто втомився від свого айфона, або чий Android вже застарів.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір різних гаджетів і вендорів.

Якщо ви в пошуках нового смартфона і не знаєте з чого почати, авторитетний портал XDA Developers зібрав добірку кращих Android-пристроїв для покупки в 2023 році під будь-який бюджет і цілей.

Найкращий флагман – Samsung Galaxy S23 Ultra. Цей смартфон розрахований на тих, кому хочеться від свого гаджета максимум можливостей. Тут є все: найкращий набір камер, потужний процесор, який не застаріє і через 5 років, великий AMOLED-екран і те, чого немає у конкурентів – комплектний стилус.

– Samsung Galaxy S23 Ultra. Цей смартфон розрахований на тих, кому хочеться від свого гаджета максимум можливостей. Тут є все: найкращий набір камер, потужний процесор, який не застаріє і через 5 років, великий AMOLED-екран і те, чого немає у конкурентів – комплектний стилус. Альтернатива S23 Ultra – Motorola Edge+ (2023). Девайс виділяється високою продуктивністю, збалансованими специфікаціями і однією з найкращих Android-оболонок. У США він коштує 599,99 долара.

– Motorola Edge+ (2023). Девайс виділяється високою продуктивністю, збалансованими специфікаціями і однією з найкращих Android-оболонок. У США він коштує 599,99 долара. Найкраще співвідношення ціни та якості – Samsung Galaxy S23 FE. Ця модель отримала дизайн, начинку і всі основні "фішки" топових флагманів Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше

– Samsung Galaxy S23 FE. Ця модель отримала дизайн, начинку і всі основні "фішки" топових флагманів Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше Найкращий середньобюджетник – Samsung Galaxy A54. Дуже збалансована модель, яку може собі дозволити практично кожен. У неї приємний дизайн, красивий дисплей з частотою 120 Гц, великий запас потужності "під капотом" і крута камера.

– Samsung Galaxy A54. Дуже збалансована модель, яку може собі дозволити практично кожен. У неї приємний дизайн, красивий дисплей з частотою 120 Гц, великий запас потужності "під капотом" і крута камера. Смартфон з найкращою плавністю роботи – OnePlus 11. Нині практично кожен Android-флагман пропонує частоту оновлення 120 Гц, але анімація в OxygenOS виконується помітно швидше та плавніше ніж, скажімо, в OneUI від Samsung.

Відео дня

Для фото і відео – Google Pixel 8 Pro. Смартфон отримав оновлену камеру на 50, 48 і 48 мегапікселів, є 5х оптичний зум (як у iPhone 15 Pro Max), більш швидкий автофокус та професійні елементи управління камерою. Не кажучи вже про різні ШІ-фішки.

– Google Pixel 8 Pro. Смартфон отримав оновлену камеру на 50, 48 і 48 мегапікселів, є 5х оптичний зум (як у iPhone 15 Pro Max), більш швидкий автофокус та професійні елементи управління камерою. Не кажучи вже про різні ШІ-фішки. Для геймерів – Asus ROG Phone 7 Ultimate. Це один з найпотужніших Андроїдів у світі, який також може похвалитися потрійною системою охолодження: мідна пластина, трубки та кулер. А OLED-екран на задній панелі виводить сповіщення і анімації.

Найкращий складаний смартфон – Galaxy Z Fold 5. Samsung нарешті змогла позбутися від щілини між половинками, також оновилося "залізо".

Якщо ви в пошуках найпотужнішого заліза, бенмарк AnTuTu нещодавно оновив рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів на сьогодні. Всі вони з запасом тягнуть будь-які програми та ігри і при цьому не перегріваються.

А якщо для вас в пріоритеті дизайн, фахівці DxOMark склали топ смартфонів з найкращими екранами на ринку. Показово, що iPhone 15 Pro Max не потрапив навіть до п'ятірки найкращих.

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