Гаджет залучає сенсори Face ID, щоб визначити, наскільки близько екран знаходиться від вашого обличчя.

ЗМІ та яблучні користувачі, які оновили свої iPhone до iOS 17, виявили не згадану раніше корисну функцію. Вона допомагає захистити очі при активному користуванні смартфоном.

Більшість сучасних смартфонів вже оснащені функціями по типу "Темний режим" і "Нічний режим", які знижують навантаження на очі користувачів. Тепер до них доєдналась опція "Screen Distance" ("Відстань до екрана") для пристроїв, що підтримують Face ID.

Вона використовує селфі-камеру та інші датчики айфона для визначення відстані між очима користувача і дисплеєм. Якщо девайс знаходиться ближче ніж 30 см до очей протягом декількох хвилин, на екрані з'являється сповіщення.

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Мета нової функції – викорінити звичку підносити екран смартфона занадто близько до очей, і таким чином, знизити ймовірність перевтоми очей. Apple також вважає, що це може допомогти уникнути розвитку короткозорості у дітей, якщо вони з раннього віку навчаться тримати свої пристрої на більш безпечній для очей відстані.

Для активації функції "Screen Distance"

Відкрийте налаштування, далі перейдіть в розділ "Екранний час"

Знайдіть пункт "Відстань до екрана" і активуйте перемикач.

Функція працює на моделях iPhone X або новіше з встановленою iOS 17 або iPad Pro 11" або новіше з iPadOS 17.

В одній з попередніх заміток УНІАН ділився рекомендаціями, як не "вбити" зір, активно користуючись смартфоном. Для цього всього лише потрібно змінити деякі налаштування екрана смартфона. Вони вбудовані в смартфони Android та iPhone за замовчуванням.

Після оновлення до iOS 17 багато хто з користувачів iPhone помітив дивну особливість – смартфони почали вимикатися посеред ночі на кілька годин, а потім самостійно вмикатись ближче до ранку. Аномальна активність проявляється як на новеньких iPhone 15, так і на старіших моделях.

Також користувачі, які оновилися до iOS 17, скаржилися, що їх смартфони почали швидше розряджатися. Особливо сильно постраждали старіші версії iPhone.

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