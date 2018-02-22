Шахрай знайшов свою жертву через сайт оголошень «ОLX».

Житель Тернопільщини втратив майно на 13 тис. грн через телефонного шахрая.

Читайте такожНа Тернопільщині чоловік викрав у пенсіонера 5 тисяч і на ці кошти пригостив алкоголем всіх односельчан62-річного мешканець села Романівка Тернопільського району розмітив оголошення про продаж майна на сайті «ОLX». Того ж дня до нього зателефонував псевдопокупець, який одразу погодився придбати товар. Незнайомець дізнався реквізити банківського рахунку, аби переказати кошти.

Згодом на мобільний телефон продавця прийшло неправдиве сповіщення про зарахування 13 тис. грн. Заявник нічого не підозрюючи відправив товар автомобілем, який очікував під його будинком.

Вже ввечері перевіривши стан рахунку він зрозумів, що його ошукали, адже будь-яких коштів не надходило. За допомогою звернувся до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ.