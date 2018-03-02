На Тернопільщині у зв’язку із пониженням температури призупинено навчання у школах з 3 березня

Комісії вирішили обмежити навчальний процес у всіх школах області до 7 березня включно.

На Тернопільщині у зв’язку із різким погіршенням погодних умов та пониженням температури буде призупинено навчальних процес у школах з 3 березня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Олега Валова.

Комісії вирішили обмежити навчальний процес у всіх школах області до 7 березня включно.

Крім того, керівникам державних та комунальних установ доручено забезпечити стаціонарні пункти обігріву для населення.