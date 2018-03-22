ТзОВ «Бучачагрохлібпром» скерувало 0,5 млн грн на стипендії для учасників шести ансамблів Бучацького району

Члени колективів отримуватимуть стипендії у розмірі 400 грн впродовж року.

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запровадило стипендії для учасників шести ансамблів Бучацького району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, члени колективів отримуватимуть стипендії у розмірі 400 грн впродовж року.

Минулоріч ТзОВ «Бучачагрохлібпром» матеріально підтримувало два колективи: народний аматорський фольклорний ансамбль «Лемківщина» та духовий оркестр «Ветеран». Цього ж року було прийняте рішення допомогти фінансовою підтримкою ще 4-ьом колективам: народному аматорському інструментальному ансамблю районного будинку культури «Опус», народному аматорському ансамблю «Бучачани», народному аматорському ансамблю народної музики «Радограй» та зразковому дитячому ансамблю народної музики «Веселі гудаки».

«З 1 лютого ми почали виплачувати стипендію 94-м учасникам шести бучацьких колективів. Для цього виділили 0,5 млн грн. Таке рішення прийняли тому, що на сьогоднішній день це ті колективи, які проводять концертну діяльність, у них постійні витрати чи на доїзди, чи на проведення репетицій тощо. Я особисто розумію наскільки це важкий період. Ми створили такий своєрідний фонд, щоб кожного місяця заохочувати виконавців розвиватись, вдосконалювати свою майстерність. Щоб вони мали, хоч і невелику, але матеріальну підтримку. Позитив у тому, що це українська пісня, український фольклор, український етнос. Це наше майбутнє. Хто інвестує в освіту, в науку та особливо в культуру, той інвестує у майбутнє. Лише так наша держава може розвиватись», – пояснив своє рішення керівник підприємства, меценат Петро Гадз.

Також він запевнив, що в планах ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продовжити подібне преміювання і у наступному році.