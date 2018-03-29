Барна закликав місцевих керівників Тернопільщини вкладати кошти в інфраструктуру, а не тримати їх на депозитах

Голова Тернопільської ОДА закликав керівників громад ефективно використовувати надані їм 40 тис. га землі за межами населених пунктів.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав керівників органів місцевого самоврядування вкладати наявні кошти в розвиток інфраструктури, а не на банківські депозити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Барна вів мову сьогодні під час ради регіонального розвитку.

Він наголосив, що останніми роками істотно зросли надходження до місцевих бюджетів.

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«Якщо у 2014 році власні доходи всіх рівнів місцевих бюджетів складали до 1 млрд грн, в 2015 – 1,5 млрд, то у 2017 році – 3 млрд грн. А у 2018 році ми прогнозуємо 4 млрд. Відбувається процес легалізації, створення нових робочих місць, збільшення плати за землю. Відповідно на місцях отримують значний фінансовий ресурс. Тільки важливо, щоб ці кошти не лежали на банківських депозитах, а були скеровані в економіку області. Тоді як станом на лютий понад 800 млн грн органів місцевого самоврядування було на депозитах. Тобто вони кредитують банки замість створювати робочі місця і розвивати інфраструктуру. Головний механізм, як побороти таку практику, – це залучення коштів на умовах співфінансування для реалізації інфраструктурних проектів», – зазначив керівник області.

Він також закликав керівників громад ефективно використовувати надані їм 40 тис. га землі за межами населених пунктів.

«Треба мислити перспективно і не розділити ці ділянки між жителями села для побутових потреб, а думати, як привести на ці землі інвестора, як облаштувати на цій територій кооператив чи якесь підприємство, від чого згодом громада виграє значно більше, ніж якщо жителі села просто отримають клаптик землі», – підкреслив Барна.