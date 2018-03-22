Барна закликав територіальні громади до ефективного використання отриманої у власність землі

Він додав, що в питаннях реалізації інвестиційних проектів чималі надії покладає саме на об’єднані територіальні громади.

Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна закликав керівників об'єднаних територіальних громад максимально ефективно використати 40 тис. га землі, отриманими громадами у власність.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, загалом Барна озвучив три можливі варіанти використання даних земель, які розташовані за межами населених пунктів.

«Є три шляхи, які можуть бути запропоновані громадами: або розділити землю між жителями громади, що буде менш ефективно, або ж виділяти земельні ділянки під будівництво якихось комплексів чи під виробничі потужності, або передбачити їх для створення кооперативів, розвитку тваринництва чи садівництва. Останні два варіанти є найбільш оптимальними та дієвими, адже сьогодні держава дає унікальні можливості для підтримки сільського виробника. Саме тому їх потрібно максимально раціонально використати. Важливо водночас запропонувати такі умови, які заохотять інвестора прийти і працювати в нашому регіоні», – заначив Барна.

Він додав, що в питаннях реалізації інвестиційних проектів чималі надії покладає саме на об’єднані територіальні громади.

«Багато років ніхто не займався залученням іноземних інвестицій в область. Протягом останніх трьох років ситуація змінюється, і перш за все тому, що створюються умови, які заохочують інвестора прийти на Тернопільщину. Ми організовуємо в області міжнародні інвестиційні форуми. Цьогоріч 24-25 травня відбудеться вже третій масштабний форум «Тернопільщина INVEST». Така можливість дозволяє інвесторам приїжджати до нашого краю, цікавитися наявними пропозиціями та напрацьовувати конкретні рішення», – розповів голова ОДА.

За його словами, мета інвестиційних форумів – залучити якомога більше іноземних інвестицій, зокрема в агропромисловий комплекс, в малий середній бізнес, тваринництво до будівництва промислових підприємств та розвитку туризму.

«Ми розуміємо, що мало запросити потенційних інвесторів до області, важливо до їхнього проїзду підготуватися. А підготовка зобов’язує багатьох, в тому числі й голів об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення та районів працювати на предмет підготовки якісних інвестиційних пропозицій. І сьогодні уже немає жодної об’єднаної громади та жодного району, які би не напрацювали конкретних пропозицій для залучення іноземних інвесторів», – акцентував Барна.