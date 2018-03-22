Барна закликав територіальні громади до ефективного використання отриманої у власність землі
Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна закликав керівників об'єднаних територіальних громад максимально ефективно використати 40 тис. га землі, отриманими громадами у власність.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, загалом Барна озвучив три можливі варіанти використання даних земель, які розташовані за межами населених пунктів.
«Є три шляхи, які можуть бути запропоновані громадами: або розділити землю між жителями громади, що буде менш ефективно, або ж виділяти земельні ділянки під будівництво якихось комплексів чи під виробничі потужності, або передбачити їх для створення кооперативів, розвитку тваринництва чи садівництва. Останні два варіанти є найбільш оптимальними та дієвими, адже сьогодні держава дає унікальні можливості для підтримки сільського виробника. Саме тому їх потрібно максимально раціонально використати. Важливо водночас запропонувати такі умови, які заохотять інвестора прийти і працювати в нашому регіоні», – заначив Барна.
Він додав, що в питаннях реалізації інвестиційних проектів чималі надії покладає саме на об’єднані територіальні громади.
«Багато років ніхто не займався залученням іноземних інвестицій в область. Протягом останніх трьох років ситуація змінюється, і перш за все тому, що створюються умови, які заохочують інвестора прийти на Тернопільщину. Ми організовуємо в області міжнародні інвестиційні форуми. Цьогоріч 24-25 травня відбудеться вже третій масштабний форум «Тернопільщина INVEST». Така можливість дозволяє інвесторам приїжджати до нашого краю, цікавитися наявними пропозиціями та напрацьовувати конкретні рішення», – розповів голова ОДА.
За його словами, мета інвестиційних форумів – залучити якомога більше іноземних інвестицій, зокрема в агропромисловий комплекс, в малий середній бізнес, тваринництво до будівництва промислових підприємств та розвитку туризму.
«Ми розуміємо, що мало запросити потенційних інвесторів до області, важливо до їхнього проїзду підготуватися. А підготовка зобов’язує багатьох, в тому числі й голів об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення та районів працювати на предмет підготовки якісних інвестиційних пропозицій. І сьогодні уже немає жодної об’єднаної громади та жодного району, які би не напрацювали конкретних пропозицій для залучення іноземних інвесторів», – акцентував Барна.