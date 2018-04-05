На Тернопільщині цього року відкриють три нові дитсадки

Нові садочки відкриють у селі Стінка Бучацького району, в Гориглядах Монастириського району та в Нагірянці Чортківського району.

На Тернопільщині у 2018 році відкриють три нові дитсадки. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА).

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Зокрема, цього року завершать садочки у селі Стінка Бучацького району (80 місць), в Гориглядах Монастириського району (40 місць) та в Нагірянці Чортківського району.

«2017 рік став знаковим для розвитку та розширення мережі дитячих дошкільних навчальних закладів. У селі Городище Козівського району та у селі Жабиня Зборівського району відкрили два новозбудованих садочки. Крім того, у 8 населених пунктах відкрили ще додаткові групи на загальну кількість 209 дітей», – зауважив голова Тернопільської ОДА Сетпан Барна.

Він також відзанчив, що минулого року на Тернопільщині вдалося здати в експлуатацію школу-довгобуд І-ІІ ст. у селі Горигляди Монастириського району.

Будівництво об’єкту розпочалося ще у далекому 1990 році і через відсутність фінансування було призупинено. Та протягом останніх двох років вдалося відновити фінансування й забезпечити реалізацію проекту у повній мірі.

«Крім того, за минулий рік в області реалізували близько 30 проектів з відбудови та ремонтів шкіл та дитячих садочків, активно впроваджували енергозберігаючі технології: перевели на альтернативні види палива майже 30 паливних котелень, замінили на енергозберігаючі понад 2 тис. вікон та понад три сотні дверей. А за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та на умовах співфінансування оновили та модернізували 6 навчальних закладів», – розповів про проведену роботу Барна.

Зокрема, у 2017 році у гуртожитку Чортківського державного медичного коледжу було проведено утеплення фасадів та влаштування шатрового даху, у Бережанському районі у Вербівському НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» реалізували енергоефективний проект розвитку, який передбачив реконструкцію системи опалення з встановленням енергоефективних котлів на альтернативних видах палива та заміні покрівлі з утепленням фасаду.

У Бучацькій ЗОШ І-ІІІ ст. №2 здійснили капітальний ремонт щодо впровадження енергозберігаючих технологій з утеплення фасадів.

Реконструювали й загальноосвітню школу І-ІІІ ст. у селі Почапинці Тернопільського району.

А також здійснили капітальний ремонт – утеплили фасади, замінили покрівлю та вікна на енергозберігаючі у Кременецькому НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – дошкільний навчальний заклад» та в Оліївській ЗОШ І-ІІІ ст. Зборівського району.

Як наслідок у класах стало не лише тепло і затишно, навчальні заклади тепер значно економлять на енергоносіях.

У школі в селі Урмань, що на Бережанщині встановили нову систему опалення та паливні котли на дровах, перекрили дах, старі вікна вже замінили на нові.

«Надалі для нас залишається пріоритетом в освіті – оснащення шкіл сучасними кабінетами. Протягом останніх двох років ми створили 26 опорних шкіл. Це дозволило залучити на оснащення кабінетів хімії, математики, біології та географії відповідно до сучасних вимог і новітніх методик викладання значні фінансові ресурси! Також ми закупили 2,5 тис. нових комп’ютерів. Водночас, завдяки державним програмам, ми придбали 51 шкільний автобус. Результат – потреба області у довезені дітей до навчальних закладів забезпечена на понад 90%, тобто залишається зовсім трохи. А тому допрацьовувати будемо протягом 2018 року», – поінформував Барна.