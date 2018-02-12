На Тернопільщині урочисто відкрили відремонтовану за 1,5 млн грн школу

Кошти на ці роботи виділили з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету.

На Тернопільщині в селі Оліїв Зборівського району відкрили відремонтовану загальноосвітню школу І-ІІІ ст.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в навчальному закладі провели ремонтні роботи з утеплення фасадів, перекриття та заміни покрівлі.

Кошти на ці роботи виділили з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість проекту –1,5 млн. грн.

Сьогодні навчальний заклад відвідали голова Тернопільської ОДА Степан Барна, народний депутат України від Тернопільщини Тарас Юрик, керівництво Зборівського району та об'єднаної територіальної громади.

«Мені подобається ваш командний дух. Бо коли бачиш спільну роботу та результат від неї голови громади, районної ради та адміністрації та ще й за підтримки народного депутата України Тараса Юрика, то це не може не тішити. І те, що ми сьогодні перебуваємо у добре облаштованому навчальному закладі, де за рахунок державних коштів утеплили фасад, перекрили дах, то це вселяє надію у добре майбутнє та комфортне навчання наших дітей», – сказав підчас виступу Барна.

Крім ремонту фасаду та покрівлі в школі здійснено заходи з термомодернізації – замінено вікна на пластикові та замінено систему теплопостачання із встановленням електроакумуляційного обігріву. Можливим це стало в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та співфінансується Програмою розвитку ООН, з бюджету Зборівського району та за рахунок коштів громадської організації «Крок вперед» села Оліїв. Загальна вартість проекту – понад 278 тис. грн.

«Сільські території будуть відроджуватися, будуть отримувати новий подих і нові можливості для розвитку, і тут дуже важливо, щоб позиція громади була активною, адже ваше майбутнє залежить від вас самих», – зауважив Барна.

Юрик наголосив, що Оліївська школа – це символ перетворень в освітній мережі області.

«Я впевнений, що ті умови, які на сьогоднішній день створили у школі, дають дітям додаткове бажання і стимул навчатися. Водночас, тішить й те, що позитивних змін у Зборівському районі стає все більше. Насправді, у 2017 році вдалося реалізувати величезну кількість об’єктів. І це стосується не лише освітньої мережі. Тому що завдання стояло так: перш за все ми повинні максимально провести енергоефективні заходи, щоб вже на наступний рік могли економити. При цьому, наші діти мають навчатися в комфортних умовах. Наше завдання побудувати міцний фундамент віри у завтрашній день. І його ми закладаємо конкретними справами та власним прикладом», – сказав Юрик.

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