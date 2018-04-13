Жителя Тернопільщини засудили до 8 років за те, що зарізав сусідку під час сварки

У червні 2016 року житель с. Нараїв Бережанського району, під час сварки з сусідкою, умисно вдарив жінку ножем у груди.

На Тернопільщині чоловіка, який убив сусідку, засуджено до 8 років позбавлення волі. Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, суд визнав винним раніше судимого мешканця Бережанського району в умисному вбивстві сусідки під час сварки. Встановлено, що у червні 2016 року житель с. Нараїв Бережанського району, під час сварки з сусідкою, умисно вдарив жінку ножем у груди. Від отриманої травми потерпіла померла. Колегія суддів Зборівського районного суду, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і позицію прокурора, призначила покарання - 8 років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter