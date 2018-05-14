За словами неповнолітньої, за нею дійсно приїхав знайомий, аби завезти додому. Проте дорогою автівка заглохла, тож вони поверталися на хутір пішки, а це майже 10 км.

На Тернопільщині 5 годин розшукували зниклу 13-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення доньки 13 травня о 23.30 на лінію “102″ повідомила матір. Жінка заявила, що малолітня дитина пішла з дому, залишивши мобільний телефон, і про її місце перебування вона не знає.

На пошуки дівчинки по тривозі підняли Підгаєцьке відділення поліції. За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, неповнолітня у день зникнення пішла в сусіднє село готуватися до виступу на святі випускників. Куди вона ділася після репетиції ніхто сказати конкретно не зміг.

Правоохоронці почали опитувати сусідів, об’їжджати навколишні села, спілкуватися з однолітками. Як з’ясувалося, днями повернувся із заробітків у Польщі у село 27-річний товариш зниклої, що дівчина могла бути з ним. Проте його мобільний не відповідав. На зв’язку чоловік з’явився близько п’ятої ранку 14 травня. Повернулася додому в цей час і дитина.

За словами неповнолітньої, за нею дійсно приїхав знайомий, аби завезти додому. Проте дорогою автівка заглохла, тож вони поверталися на хутір пішки, а це майже 10 км. За попередніми даними, обоє були тверезими. Не стала дитина і жертвою насилля – на її тілі поліцейські не виявили жодних ушкоджень.