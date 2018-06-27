У січні-травні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 3 рази до 19 тис. 73 господарств

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в травні 2018 року зменшився порівняно з травнем 2017 року у 3,4 раза (на 308,5 грн) і становив 129,2 грн.

У січні-травні 2018 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій зменшилась в 3 рази до 19 тис. 73 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, з них у міських поселеннях – 3633 домогосподарствам, у сільській місцевості – 15440.

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Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-травні 2018 року становила 12,233 млн грн (у міських поселеннях – 4,943 млн грн, у сільській місцевості – 7,29 млн грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в травні 2018 року зменшився порівняно з травнем 2017 року у 3,4 раза (на 308,5 грн) і становив 129,2 грн.

Загалом упродовж січня–травня за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 91 тис. 175 домогосподарств, що в 1,7 раза (на 65 тис. 640 домогосподарств) менше, ніж у січні–травні 2017 року Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 37,4%, у сільській місцевості – 62,6%.