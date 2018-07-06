На Тернопільщині під час пожежі згоріло 30 тонн сировини для виготовлення туалетного паперу (фото)

На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Всього на гасіння пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 22 особи особового складу.

На Тернопільщині під час пожежі згоріло 30 т сировини для виготовлення туалетного паперу.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 6 липня о 02.30 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в с. Чернихівці Збаразького району.

На час прибуття рятувальників полум’я охопило покрівлю складського приміщення та рулони з сировиною для виготовлення туалетного паперу. Загальна площа пожежі становила близько 300 м кв. Існувала загроза перекидання вогню на суміжні гаражні приміщення.

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Всього на гасіння пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 22 особи особового складу.

На місці події працювали співробітники оперативно координаційного центру, чергові караули ДПРЧ-4 (м. Збараж), ДПРЧ 3 (м. Тернопіль), місцеві пожежні команди с. Нижні Луб’янки та сел. Вишівець.

О 3.30 пожежу вдалося локалізувати, а о 4.50 повністю ліквідувати. Під час гасіння врятовано 2 суміжних гаражних приміщення, а також 2 автомобілі марки УАЗ-452 та «Daewoo Nexia».

На місці події загиблих та травмованих не виявлено.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 300 м кв та орієнтовно 100 рулонів з сировиною для виготовлення туалетного паперу загальною вагою 30 т.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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