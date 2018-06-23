На Тернопільщині стався вибух ємностей з біоетанолом

На спиртовій базі недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. Вживаються заходи із запобігання розповсюдженню вогню на житловий сектор.

На Тернопільщині, у місті Збараж, стався вибух ємностей з біоетанолом. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформацію про пожежу рятувальники отримали близько 18.15.

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На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в Тернопільській області.

Після прибуття рятувальники встановили, що на спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі.

На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної поженої техніки та 63 рятувальники.

Вживаються заходи із запобігання розповсюдженню вогню на житловий сектор.

Здійснено евакуацію мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч.

Жертв та постраждалих немає.

Додатково на місце пожежі направлено один пожежний потяг.