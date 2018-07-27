Делегацiя з Тернопiльщини бере участь у вшануваннi жертв уманської трагедiї (фото)

До поминальних заходів долучилися також делегація з Черкаської області.

Делегацiя з Тернопiльщини бере участь у вшануваннi жертв уманської трагедiї.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в Умані розпочалися заходи щодо вшанування в'язнів Чортківської тюрми, що на Тернопільщині.

Наприкінці липня 1941 року радянською владою було знищено понад тисячу осіб, які представляли еліту української нації, інтелігенцію та патріотів. 900 людей, жителів Тернопільської області закатували саме в уманський тюрмі.

Сьогодні, 27 липня вшанувати невинно убієнних біля меморіалу жертвам репресій та колишнім в'язням Чортківської тюрми приїхала делегація з Тернопільщини на чолі з головою ТОДА Степаном Барною. До поминальних заходів долучилися також делегація з Черкаської області.