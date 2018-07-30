У січні-червні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 678,8 мільйонів гривень – на 13% більше, ніж минулого року

Найбільше податків сплачено при митному оформленні легкових автомобілів (сплачено 69,2 млн грн), машин для збирання врожаю (58,5 млн грн), сідельних тягачів (45,9 млн грн).

У січні-червні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 678,8 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 78,6 млн грн або на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

Найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – 591,2 млн грн (приріст до минулого року склав 85,9 млн грн або 17%). Також сплачено 68,2 млн грн мита, 17,4 млн грн акцизного податку та майже 2 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Серед факторів, які сприяли збільшенню надходжень, є сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки, збільшення обсягів ввезення найбільших платників в зоні діяльності митниці, ввезення автомобілів громадянами, оформлення підприємств з місцем обліку в інших областях України. Загальна сума додаткових надходжень становила 24,4 млн грн (3,6% від адміністрованої суми податків).

Найбільше податків сплачено при митному оформленні легкових автомобілів (сплачено 69,2 млн грн), машин для збирання врожаю (58,5 млн грн), сідельних тягачів (45,9 млн грн).