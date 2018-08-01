На Тернопільщині внаслідок негоди дерево впало на житловий будинок
15:08, 01 серпня 2018Тернопіль
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Завдяки діям рятувальників, не допущено падіння дерева на приміщення пологового будинку лікарні.
На Тернопільщині внаслідок негоди дерево впало на житловий будинок / PMG.ua
На Тернопільщині внаслідок негоди дерево впало на житловий будинок.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора о 17:27 в м. Бережани на вул. Хмельницького на території Бережанської центральної районної клінічної лікарні.
Черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався для порізки дерева, частина якого внаслідок сильних поривів вітру впала на житловий будинок.
Завдяки діям рятувальників, не допущено падіння дерева на приміщення пологового будинку лікарні.
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