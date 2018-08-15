На споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 0,9%.

В Тернопільській області у липні найбільше подорожчали масло та макарони, подешевшали – фрукти та яйця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у липні в порівнянні з червнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%.

Подешевшали фрукти на 10,8%, яйця – на 4,6%, овочі – на 4,1%, молоко – на 2,3%.

Натомість масло подорожчало на 1,9%, макарони – на 1,6%, хліб – на 1,5%.

На споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 0,9%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 1,0%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,5%, зокрема одяг – на 4,9%, взуття – на 4%, що пов’язано із сезонними знижками товарів весняно-літнього асортименту.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 5,6%, каналізацію – на 2,1%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,2%.

Зниження цін у сфері охорони здоров’я в цілому на 0,2% пов’язано зі здешевленням фармацевтичної продукції на 0,4%. Водночас зросли у ціні послуги лікарень на 0,6% та амбулаторні послуги – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 0,5%. Разом з тим на 1,2% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв’язку ціни подешевшали на 0,1%, що пов’язано із зниженням послуг мобільного зв’язку на 0,2%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,4%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 4%.