Участь у турнірі взяли майже 160 спортсменок з України, а також гості з Молдови та Литви.

Спортсменки з Тернополя здобули дві золоті нагороди на Кубку України з боксу серед жінок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, змаганні проходили в смт. Чемерівці на Хмельниччині.

Участь у турнірі взяли майже 160 спортсменок з України, а також гості з Молдови та Литви. Тернопільську область успішно представили Каріне Айрапетян з КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби (відділення боксу) та Юлія Деденко з обласної ДЮСШ з літніх видів спорту.

Деденко у віковій групі «молодь» (69 кг) у фінальному двобої впевнено перемогла призерку чемпіонату України з міста Києва, стала чемпіонкою і здобула золоту нагороду.

У віковій групі «дівчата» Айрапетян (70 кг) у фінальному поєдинку здолала суперницю з Хмельниччини і також стала чемпіонкою змагань.

Тренуються спортсменки під керівництвом тренерів-викладачів Руслана Фірмана, Анатолія Фірмана та тренера з фізпідготовки Олександра Іванова.