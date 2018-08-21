На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка за жорстоке поводження з котом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських з повідомленням звернувся місцевий мешканець і розповів, що його сусід у приміському селі Біла познущався над маленьким кошеням, перекинувши його через високу огорожу. Зі слів заявника, тварина травмувала щелепу.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої опитали свідків даного інциденту.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).