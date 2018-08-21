На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка за жорстоке поводження з котом
15:12, 21 серпня 2018Тернопіль
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На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка за жорстоке поводження з котом.
На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка за жорстоке поводження з котом / facebook.com/MVS.LVIV
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських з повідомленням звернувся місцевий мешканець і розповів, що його сусід у приміському селі Біла познущався над маленьким кошеням, перекинувши його через високу огорожу. Зі слів заявника, тварина травмувала щелепу.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої опитали свідків даного інциденту.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).
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