У Тернополі вдруге за тиждень через пожежу в багатоповерхівці евакуювали людей (фото)

3 вересня у Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці теж евакуювали 8 осіб.

У Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 15.13 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 4-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вул. Карпенка.

На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило приміщення кухні. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події було задіяно 4 одиниці техніки та 9 осіб особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. До гасіння залучалась ланка газодимозахисної служби. О 15.35 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я на площі 4 м кв, а о 15.40 повністю ліквідували пожежу.

Під час ліквідації наслідків надзвичайної події від вогню врятовано сусідні квартири, із задимленого середовища на свіже повітря евакуйовано 8 мешканців будинку.

Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці теж евакуювали 8 осіб.