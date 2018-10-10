Раніше судимий тернополянин найняв евакуатор, повантажив неробочий транспорт і завіз його в пункт прийому металобрухту, виручивши 10 тис. грн.

У Тернополі раніше судимий здав на металобрухт чуже авто.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від директора приватного підприємства про те, що невідома особа викрала автомобіль. Машина стояла на одній з вулиць в обласному центрі, була в неробочому стані після пожежі.

Як встановили оперативники, раніше судимий тернополянин найняв евакуатор, повантажив неробочий транспорт і завіз його в пункт прийому металобрухту, виручивши 10 тис. грн.

Відкрито провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка).