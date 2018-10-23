Встановити осіб нападників вдалося дільничним офіцерам Тернопільського відділу поліції. Зловмисниками виявилися двоє 30-річних жителів обласного центру. Наразі правоохоронці їх розшукують.

Поліція розшукує двох 30-річнх тернополян, які завдали ножових поранень відвідувачам бару.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з порізами голови та рук до медиків звернулися двоє тернополян. Вони розповіли, що відпочивали в барі «Абриколь». Над ранок, коли заклад зачинився, пересіклися на вулиці з іншими молодими людьми. Словесний конфлікт між ними переріс у бійку. В якийсь момент один з молодиків пішов до припаркованої неподалік автівки, вийняв звідти ніж і накинувся на опонентів.

Як наслідок 37-річний житель обласного центру з множинними різаними ранами волосистої частини голови та руки був госпіталізований до медичного закладу. Його 27-річний товариш отримав порізи руки, закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Встановити осіб нападників вдалося дільничним офіцерам Тернопільського відділу поліції. Зловмисниками виявилися двоє 30-річних жителів обласного центру. Наразі правоохоронці їх розшукують.

Щодо них розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 ККУ).