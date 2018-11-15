Барна обговорив з послом Японії в Україні можливості співпраці

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток співпраці в економічній, туристичній та гуманітарній сферах.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Сумі Шігекі обговорили можливості співпраці в різних галузях.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, після того як Шігекі передав обладнання для Кременецької райлікарні, він з головою ТОДА побував на підприємстві з німецько-японськими інвестиціями «СЕ Борднетце - Україна», що у селі Байківці.

Під час зустрічі вони обговорили розвиток співпраці в економічній, туристичній та гуманітарній сферах.

Барна зауважив, що протягом останніх років значно збільшились масштаби проектів технічної допомоги Японії, які реалізовуються в Тернопільській області. В рамках програми Кусаноне протягом 2016-2017 років було залучено понад 5,3 млн грн. Ці кошти спрямували на модернізацію медичного обладнання у Чортківській центральній комунальній районній лікарні. Протягом 2017-2018-го залучили більше 3,2 млн грн.

Барна також відзначив, що після започаткування проекту «Надання соціальних послуг на основі громади» 17 громад Тернопільщини взяли участь у двоетапному навчанні щодо створення нових моделей надання соціальних послуг.

Громада переможець отримає фінансування 140 тис. дол. США, які надає Японський фонд соціального розвитку через трастовий фонд Світового банку. Фінансування буде спрямоване на створення нових моделей надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах Тернопільської та Одеської областей.

«Наша політика й надалі буде стосуватися налагодження відносин між Японією та Тернопіллям. Торік в Україні відбувся рік Японії і ми були би раді, якби такі дні відбулися у Тернопільській області. Ми могли би налагодити тіснішу співпрацю між бізнесом, презентувати туристичний потенціал та налагодити гуманітарні зв’язки. Ми готові надати земельні ділянки і забезпечити супровід реалізації інвестиційних проектів. Живим прикладом є компанія СЕ «Борднетце». Наше завдання створити максимальну додану вартість, дати можливості людям працювати вдома, а не за кордоном. Тому інвестиції у всіх галузях, котрі дадуть можливість створити додану вартість, нам цікаві», – акцентував голова ТОДА.

У свою чергу посол Японії подякував очільнику області за зустріч та екскурсію заводом «СЕ Борднетце-Україна» й зауважив, що Японія зацікавлена та має намір впроваджувати проекти в рамках програми Кусаноне.