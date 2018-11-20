На Тернопільщині сотня «євробляхерів» ускладнює рух на Підволочиському шосе (відео)

Учасники акції протесту з 9 год ранку розташували свої автомобілі по 5-7 в ряд на кожній із 4-ьох смуг траси з певним проміжком.

На Тернопільщині понад 100 автомобілів на «євробляхах» ускладнюють рух на Підволочиському шосе, яке розташоване на схід від Тернополя і веде до столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту з 9 год ранку розташували свої автомобілі по 5-7 в ряд на кожній із 4-ьох смуг траси з певним проміжком, тож водіям, які їдуть Підволочиським шосе, доводиться рухатися «змійкою», оминаючи перешкоди.

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Вздовж своїх автомобілів протестанти також поставили конструкції із шин. Над автомобілями височіють прапори із символікою об’єднання «Авто Євро сила», зокрема осередків з Тернополя та Кременеця.

У автах ввімкнуті аварійні вогні, також позаду них на дорозі стоять аварійні трикутники.

Водії кажуть, що акція протесту є безстроковою: доки у Верховній Раді не скасують коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу для купленого за кордоном автомобіля.