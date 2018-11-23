Телефонний шахрай викрав у жителя Тернопільщини 27 тис. грн
10:41, 23 листопада 2018Тернопіль
103 0
Шахрай представився співробітником банку і повідомив жертві про збій банківської системи, мовляв, банк уточнює у власників електронних гаманців певну інформацію.
Ілюстрація REUTERS
Телефонний шахрай виркав у жителя Тернопільщини 27 тис. грн.
Читайте такожШахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тисяч доларів
Як повідомяє прес-служба поліції Тернопільщини, до жителя Заліщицького району зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він повідомив про збій банківської системи, і, мовляв, банк уточнює у власників електронних гаманців певну інформацію.
Під час спілкування шахрай вивідав конфіденційні дані, за допомогою яких зняв з картки потерпілого 27 тис. грн.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter