Телефонний шахрай викрав у жителя Тернопільщини 27 тис. грн

Шахрай представився співробітником банку і повідомив жертві про збій банківської системи, мовляв, банк уточнює у власників електронних гаманців певну інформацію.

Телефонний шахрай виркав у жителя Тернопільщини 27 тис. грн.

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Як повідомяє прес-служба поліції Тернопільщини, до жителя Заліщицького району зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він повідомив про збій банківської системи, і, мовляв, банк уточнює у власників електронних гаманців певну інформацію.

Під час спілкування шахрай вивідав конфіденційні дані, за допомогою яких зняв з картки потерпілого 27 тис. грн.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ.