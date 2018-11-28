Таблички MoreInfo на туристичних об’єктах Тернополя з QR-кодами увійшли в ТОП 10 України за кількістю сканувань у 2018 році

Таблички MoreInfo на туричтиних об’єктах Тернополя з QR-кодами увійшли в ТОП 10 в Україні за кількістю сканувань за 10 місяців 2018 року.

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці директор Тернопільського туристино-інформаційного центру Тарас Ковальчук, такі дані оприлюднили на Туристичному бізнес-формі у Запоріжжі.

«Тільки що дізнався, що nернопільські таблички з MoreInfo увійшли в ТОП 10 в Україні по кількості скануваннь за 10 місяців 2018! Найбільше сканували Тристороній годинник, більше 3700 раз, з них більше 10% – іноземці!!! Надіюсь наступного року розширемо співпрацю у місті! Загалом більше 70 000 скануваннь по усіх табличкам у Тернополі!!!!!», – написав Ковальчук.