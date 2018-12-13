В період з 20 год 12 грудня по 8 год 13 грудня на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області було задіяно 92 одиниці техніки.

На Тернопільщині попри погіршення погодних умов проїзд державними автошляхами забезпечений у повному обсязі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Служби автомобільних доріг у Тернопільскій області, станом на 8 годину ранку дорожнє покриття по мережі розчищене та оброблене протиожеледними матеріалами.

В період з 20 год 12 грудня по 8 год 13 грудня на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області було задіяно 92 одиниці техніки, з яких 62 – плужні та піскорозкидачі.

В САД зазначили, що якщо водіям потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, вони можуть зв’язатися з диспетчером, який працює цілодобово за номером телефону: (0352) 52-65-32.