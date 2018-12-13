На Тернопільщині сільська опорна школа отримала новий шкільний автобус (фото)

На Тернопільщині опорна школа отримала новий шкільний автобус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, потреба в транспорті виникла у зв’язку із створенням Яблунівської опорної школи, адже вона приєднала до себе дві філії - школи у Тудорові та Сухоставі. Автобус придбали на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів.

Заступник голови ТОДА Юрій Юрик під час вручення ключів від нового автобуса керівництву школи зазначив, що за останні кілька років через різні державні фонди Тернопільщина отримала понад 200 млн грн інвестицій в освіту.

«Завдяки ініціативам Президента України Петра Порошенка, Уряду та депутатів Верховної Ради України освіта суттєво змінила своє зовнішнє обличчя. Це будівництво, реконструкція шкіл, придбання сучасних кабінетів фізики, хімії, біології, математики. І останній проект – Нова українська школа – підтверджує лише те, що в нашій країні розпочалися системні реформи в освіті», – сказав Юрик.