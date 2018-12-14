У Тернополі шахраї викрали в пенсіонерки коштів та ювелірних виробів на 50 тисяч гривень (фото)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У Тернополі шахраї викрали в пенсіонерки коштів та ювелірних виробів на 50 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора на Східному масиві, де мешкає 70-річна потерпіла, до неї на вулиці в обідню пору підійшов невідомий чоловік, який розмовляв російською. Розповів, що перевозить товар з Білорусії і йому потрібно винайняти квартиру, аби залишити там крам, допоки буде у рейсі. Пообіцяв гарно заплатити, тож пенсіонерка запропонувала зберігати товар в неї вдома.

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Тернополянка запросила чоловіка до себе в квартиру, де незнайомець зателефонував до знайомого, аби той приніс йому гроші. Спільник прийшов з великою пачкою купюр. Зловмисники попросили жінку, аби та заховала їхні гроші, мовляв не хочуть носити готівку з собою. Тернополянка запропонувала зберігати їх у сховку разом зі своїми заощадженнями.

Далі доки один чоловік продовжував розмовляти з жінкою, інший непомітно пробрався до сусідньої кімнати і викрав усі гроші та ювелірні прикраси потерпілої. Після цього чоловіки пішли чужого помешкання.

Потерпіла, виявивши крадіжку, звернулася за допомогою до працівників поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Зі слів потерпілої правоохоронці склали фоторобот одного зі зловмисників. Підозрюваному на вигляд 25-30 років, смуглявий, зростом 175 см, міцної статури. Був одягнений у коротку темну куртку та черевики. З собою мав чорну чоловічу сумку.

Усіх, хто впізнав дану особу, просять повідомляти за номером у Тернополі: 27-11-70, 0673513837, або на 102.