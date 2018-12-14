До суду направили обвинувачення щодо поліцейського, який у Тернополі привласнив мобільний телефон малолітніх

Розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.191 КК України, завершено.

Скеровано до суду обвинувачення щодо поліцейського, який у Тернополі привласнив мобільний телефон малолітніх.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у липні цього року працівник поліції у приміщенні поліцейської станції «Залізничний вокзал» Тернопільського відділу поліції перевіряв причетність до вчинення правопорушень доставлених у відділення двох малолітніх мешканців Закарпатської області.

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Побачивши в одного з підлітків мобільний телефон, правоохоронець вирішив його привласнити. Після встановлення відсутності вказаного телефону у базі розшуку, зловживаючи службовим становищем, поліцейський наказав дітям покинути приміщення поліцейської станції, залишивши мобільний собі.

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.191 КК України, завершено.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського, обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.