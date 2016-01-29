Цьогоріч на Тернопільщині буде створено 600 гектарів лісів

Так, під створення лісових культур 2016 року минулоріч проведено підготовку грунту на площі 318 гектарів при плані 248 (128%). Для початку проведення весняної кампанії держпідприємства забезпечені садивним і посівним матеріалом. Зокрема, вирощено 4,5 млн штук садивного матеріалу лісових порід, передає 20 хвилин.

2015 року тернопільські лісівники заготовили 42562 кг насіння при плані 30000, чим перевиконали план на 142 відсотки, з них жолудя дуба звичайного заготовлено 36900 кг при плані 25000 (147%). Зі всього заготовленого насіння 26050 кг зібрано на об’єктах постійних лісонасіннєвих баз держпідприємств Тернопільського ОУЛМГ.

План відновлення лісів на 2016 рік становить 600 гектарів, із них створення лісокультур шляхом посіву і посадки – 550 гектарів, під природне поновлення – 50 гектарів. Левова частка майбутніх створених лісових культур 2016 року на Тернопільщині припадає на дуб звичайний – 80 відсотків.