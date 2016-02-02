На Тернопільщині померла друга людина від пандемічного грипу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень управління Держсанепідслужби у Тернопільській області Марія Павельєва, чоловік 1975 р. н. помер у вихідні в обласній університетській лікарні. У нього діагностовано пандемічний грип.

Окрім цього від двостороннього запалення легенів у районній лікарні Козови 30 січня помер ще один житель області.

«Чи був він хворий на пандемічний грип наразі з’ясовують, дослідження ще тривають», – повідомила Павельєва.

В управлінні Держсанепідслужби у Тернопільській області зазначили, що епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області залишається неблагополучною.

Зокрема, 1 лютого в області захворіло ще 1865 осіб.

Пандемічний грип А(H1N1) станом на 2 лютого діагностовано у 35 жителів області.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області станом на 1 лютого епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 3,1 рази. 19 січня в області було зареєстровано першу смерть від пандемічного грипу.

В Україні з початку епідемічного сезону станом 2 лютого від грипу померли 176 чоловік.