У Тернополі півдоби розшукували хлопця, який після сварки з батьками пішов з дому

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до тернопільських правоохоронців із заявою про зникнення сина звернулася жителька обласного центру.

Зі слів матері, хлопець пішов до школи, але додому не повернувся. Правоохоронці з’ясували, неповнолітній в школі до кінця занять не був - пішов з останнього уроку. Ймовірною причиною втечі стала сварка з батьками.

Поліцейські організували пошуки хлопця. До правоохоронців приєдналися жителі будинку, де мешкає родина. Оглядали дахи прилеглих багатоповерхівок, підвали, закинуті приміщення, однак пошуки результату не дали.

Врешті близько другої години ночі неповнолітній повернувся додому.

Він зізнався, що весь цей час блукав у гаражному кооперативі, що неподалік його будинку.